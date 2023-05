Interrail-Tickets machen eine preiswerte Anreise zu vielen Zielen in Europa möglich. Für Senioren (in Europa ab 60 Jahren) sind die Tickets sogar besonders preiswert. Zwei Beispiele: In der 2. Klasse können Sie für 232 Euro an vier Reisetagen innerhalb eines Monats in 33 Ländern von Spanien bis Nordnorwegen hin- und zurückfahren. Und für 1082 Euro können Sie sogar in der 1. Klasse bis zu drei Monate lang in 33 Ländern jeden Tag unterwegs sein . Dieses letztgenannte Angebot ist unschlagbar. Zum Vergleich: Die Probebahncard 100 Deutschland kostet in der 1. Klasse allein für Deutschland für drei Monate schon 2339 Euro.