Robert Habeck will ab 2024 neue Gas- und Ölheizungen de facto verbieten. In einem Interview hat der Bundeswirtschaftsminister nun angedeutet, dass es womöglich doch später werden könnte. Der Koalitionsausschuss habe sich dafür entschieden, bekräftigte der Grünenpolitiker im Interview mit dem Deutschlandfunk . Er sagte mit Blick auf die parlamentarischen Beratungen aber auch, es sei »natürlich genauso relevant, darüber nachzudenken, ob man später einsetzt oder ein bisschen später einsetzt – wie zu sagen, wir schaffen das, wir können das jetzt durchziehen«. Er ergänzte: »Da bin ich maximal pragmatisch, an der Stelle.«