Die kartellrechtlichen Schwerter schärfen

Allerdings bremst er für die aktuelle Situation die Hoffnung auf Linderung. »Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass diese Gesetzesänderung nicht kurzfristig wirken kann.« Sie helfe aber für die Zukunft. »Und sie zeigt einigen Marktteilnehmern schon jetzt, dass der Staat es nicht einfach hinnimmt, wenn gegen die Idee von fairem Wettbewerb verstoßen wird«, sagt er.

Damit spricht er eine unverhohlene Warnung an Mineralölriesen wie Shell, BP und Esso aus. Offensichtlich auch in der Hoffnung, dass sie aus strategischen Gründen ihre Preisgestaltung derzeit an den Zapfsäulen verändern und die Preise senken.

Geplant sind die Veränderungen nicht nur für Mineralölkonzerne. Man werde die kartellrechtlichen Schwerter schärfen und neue schaffen. Und zwar überall dort, wo aufgrund der Marktstruktur nur wenige Unternehmen im Markt seien und dies zu überhöhten Preisen oder schlechter Qualität für den Kunden führe, sagte der Grünen-Politiker. »Das Kartellamt muss mehr Befugnisse erhalten, um Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft besser schützen zu können«, so Habeck.

Eine Datenanalyse des SPIEGEL von dieser Woche legt nahe, dass die Mineralölwirtschaft ihre Margen seit der Einführung des Tankrabatts am Mittwoch vergangener Woche nochmals deutlich ausgeweitet hat. So ist die Differenz zwischen den internationalen Rohölpreisen und den Preisen an deutschen Zapfsäulen, bereinigt um Steuern und Abgaben, gegenüber dem Stichtag weiter gestiegen. Und zwar im Schnitt um rund sechs Cent je Liter – sowohl für Diesel wie auch für Super E5.