Pangasius-Filets der Marke "Golden Seafood", die bei Aldi Nord vertrieben werden, könnten mit Chlorat belastet sein. Daher ruft das Unternehmen Clama den Tiefkühlfisch zurück.

Bei einer Untersuchung sei eine erhöhte Belastung mit Chlorat festgestellt worden, teilte das Unternehmen in Mülheim an der Ruhr mit. Betroffen seien ausschließlich Pangasius-Filets mit der Losnummer VN126 VI017 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.03.2021.

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung könne nicht ausgeschlossen werden. Chlorat könne sich bei bestimmten Personen auf die Funktion der Schilddrüse auswirken.

Der Fisch sei in Aldi-Nord-Filialen in Bremen, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und in Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen verkauft worden. Er könne in jeder Aldi-Nord-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet.