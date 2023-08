FDP-Vize Wolfgang Kubicki hatte die Pläne zur Begrenzung der Werbung als »politischen Aktionismus« bezeichnet. Gero Hocker, agrarpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagte der »SZ«, die Liberalen seien bereit, Werbung für gesundheitsschädliche Kinderlebensmittel zu beschränken, aber die Pläne von Ernährungsminister Cem Özdemir gingen ihm »zu weit«.

Nach Angaben der 61 Organisationen essen Kinder in Deutschland mehr als doppelt so viel Süßigkeiten wie empfohlen – aber nur halb so viel Obst und Gemüse wie sie sollten. Etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen seien von Übergewicht und sechs Prozent von Adipositas, einem starken Übergewicht, betroffen.