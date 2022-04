Wegen Ukrainekrieg Jeder zweite deutsche Haushalt versucht, Energie zu sparen

Und tatsächlich versuchen das viele Menschen in Deutschland. Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor, demnach versucht jeder zweite Haushalt seit Beginn der russischen Invasion, bewusster mit Energie umzugehen. 48 Prozent der Befragten sagten demnach, bewusster mit Energie umzugehen – etwa indem sie weniger Strom verbrauchen, weniger heizen oder auf Ökostrom umgestiegen sind. 47 Prozent gaben aber auch an, seit Kriegsbeginn in dieser Hinsicht alles beim Alten zu lassen.