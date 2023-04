Der Pro-Kopf-Verzehr von Schokolade in Deutschland ist laut Schätzung des Branchenverbands auf 9,56 Kilogramm leicht gestiegen. Anfang der Achtzigerjahre hatte der Süßwarenverband den damaligen Pro-Kopf-Verzehr in der alten Bundesrepublik noch mit 6,5 Kilogramm beziffert. Allerdings ist der Vergleich mit Vorsicht zu genießen. Denn laut einer Verbandssprecherin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mutmaßlich die Definition von »Schokoladenwaren« geändert.