Ab 2024 sollen registrierte Nutzer zudem per Push-Nachricht darüber informiert werden, wenn es in deren Schufa-Daten einen negativen Eintrag gibt. Zudem können Verbraucher auf freiwilliger Basis Einblicke in ihr Konto gewähren, damit die Schufa ihre Bonität besser bewerten kann. »Wenn überhaupt, wird es ums Einkommen gehen. Ob jemand Geld an Greenpeace spendet oder sich für eine Partei engagiert, ist für die Bonitätsbewertung irrelevant«, hatte Birkholz vergangene Woche gegenüber der »Zeit« gesagt. Zudem müsse jeder dem Kontoeinblick ausdrücklich zustimmen.

Welche Kritik gibt es an dem Verfahren?

»Mit Einblick in Kontodaten würde die Schufa noch mächtiger werden, als sie es ohnehin schon ist«, kritisierte Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. In der Petition »Finger weg von meinem Konto!« fordern Finanzwende und die Kampagnenorganisation Campact: »Die Schufa soll jeglichen Plänen, an die Kontoinformationen Dritter zu gelangen, eine klare Absage erteilen – ob per Bonify oder bei zukünftigen Projekten.« Am Mittwoch wollten die Initiatoren 300.000 Unterschriften von Unterstützern dieses Aufrufs an die Schufa übergeben.