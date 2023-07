Finanzwende will, dass die Schufa ihre Pläne zum Kontoeinblick stoppt. Außerdem fordert die Organisation das Unternehmen auf, die genaue Berechnung ihres Algorithmus zur Berechnung der Bonität gegenüber Gerichten und Expertengremien offenzulegen.

Die Schufa solle klar benennen, welche Faktoren mit welcher Gewichtung in den sogenannten Score einfließen, so Schick »Das wäre ein sinnvoller Schritt hin zu einem fairen Umgang mit dem Thema Kreditwürdigkeit«. Das Geschäftsmodell der Schufa greife tief in das gesellschaftliche Zusammenleben ein. Damit liege enorme Verantwortung in den Händen eines privatwirtschaftlich organisierten Unternehmens. »Es wird Zeit, dass die Schufa dieser Verantwortung gerecht wird.«