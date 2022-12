Menschen in Deutschland kommen nach Einschätzung der Auskunftei Schufa nicht mehr so leicht an Kredite. Zugleich zehre die hohe Inflation am Ersparten. »Viele Menschen haben nur noch begrenzt Rücklagen, auch jene aus der Mittelschicht«, sagte Schufa-Chefin Tanja Birkholz der »Süddeutschen Zeitung«. »Wir registrieren daher rund 30 Prozent mehr negative Schufa-Einträge im Vergleich zum Vorjahr.«