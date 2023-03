Sei sparsam mit Warmwasser – das ist unkonkret. Besser: Stelle alle Einhandmischer auf Blau. Die meisten Menschen würden sie intuitiv in die Mittelposition bringen. So wird aber lauwarmes Wasser gemischt, dabei reicht für die meisten Gelegenheiten kaltes Wasser völlig aus, so Zink.

Illustrationen: Noa Gunter / DER SPIEGEL