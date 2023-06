Lange: Nennenswerte Schäden sind bisher nur ganz wenige bekannt geworden. In jedem Fall ist der Betreibende einer Balkonsolaranlage für eventuelle Schäden verantwortlich, die Dritten durch die Anlage entstehen. Das ist schließlich bei allen Haushaltsgeräten so. Daher ist es wichtig, vorab zu klären, dass Schäden durch Steckersolargeräte, so heißen Balkonkraftwerke offiziell, durch die eigene Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. In den meisten Verträgen sind sie bereits heute eingeschlossen. Bei Brand- oder Sturmschäden könnte die Hausratversicherung helfen, auch das sollte man prüfen.