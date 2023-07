Zurück auf den alten Pfad

Die CO₂-Abgabe an sich ist nicht das Werk der Berliner Ampelkoalition, sondern das ihrer schwarz-roten Vorgängerregierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Diese hatte Anfang 2021 die Bepreisung von Kohlendioxid in Deutschland eingeführt, als Teil ihres Klimaschutzprogramms 2030. Dahinter steckte der Gedanke: Was klimaschädlich ist, soll teurer werden, um den CO₂-Ausstoß zu verringern. Zunächst nur ein bisschen teurer, dann deutlich teurer.

Schwarz-Rot startete mit 25 Euro je Tonne, nach einem Jahr wurde der Preis auf 30 Euro erhöht. 2023 sollten es 35 Euro, 2024 dann 45 Euro und 2025 sogar 55 Euro werden. Doch dann überfiel Russland die Ukraine, die Energiekosten gingen durch die Decke – und die Ampel kassierte eigentlich anstehende Anhebung auf 35 Euro ein. Die sollte erst Anfang 2024 nachgeholt werden. Und die 45 Euro dann 2025 anstatt 2024 folgen.