Die Bundesregierung will den bürokratischen Aufwand für Solarkraftwerke deutlich verringern – und so für mehr Strom von Dächern und Balkonen von Wohnhäusern sorgen. Das Kabinett will dazu am Mittwoch ein Maßnahmenbündel beschließen, das sogenannte Solarpaket I, wie es aus dem grüngeführten Wirtschaftsministerium hieß.