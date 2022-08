Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Aufgrund der aktuellen Energiekrise fällt der Fokus immer mehr auch auf Solarenergietechnik. Und wer sich nicht gleich eine ganze Photovoltaikanlage aufs Dach setzen kann, der könnte sich beispielsweise solche Solar-Gadgets angucken wie diese Powerbank. Die soll jetzt eigentlich mein Handy laden, das passiert aber leider nicht. Und ich frage mal lieber einen Experten, warum denn nicht. Herr Jahn, Sie sind Energieexperte bei der Verbraucherzentrale in Brandenburg. Was mache ich falsch? Warum kann ich hier gerade mein Handy nicht laden?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Das eine, was offensichtlich ist, ist natürlich, dass die Sonne scheint nicht, das heißt die Solarpanele können auch keinen Strom produzieren. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, müsste man auch gucken, weil es ist ja angegeben mit so fünf Watt Maximalleistung. Das heißt fünf Watt unter Laborbedingungen. In der Realität würden wir dann wahrscheinlich so drei bis vier maximal sehen. Und selbst damit wird es dann schwierig, Ihr Handy zu laden, weil das so fünf bis acht Watt braucht. Sie können wahrscheinlich das Handy so ein bisschen damit laden, wenn es funktionieren würde. Aber es wurde deutlich länger dauern als in einer normalen Steckdose.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Wäre es denn jetzt möglich, wenn ich zu Hause Strom sparen möchte mit diesem Gerät, das tagsüber zu laden und nachts mein Handy damit vollladen zu lassen?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Es wäre theoretisch möglich. Da kann man wahrscheinlich, wenn die wirklich gut ist, kann man da so eine Handyladung tagsüber mit produzieren und dann nachts in das Handy abgeben. Allerdings das sind so 0,01 Kilowattstunden, damit spart man so 0,4 Cent pro Tag. Aufs Jahr gerechnet sind es so 1,50 Euro. Also so, die großen Einsparungen sind damit nicht zu erreichen.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Jetzt heißt e immer Solarenergie ist sehr grün und ich kann dadurch fossile Brennstoffe einsparen. Trifft das dann auch auf eine Solar-Powerbank zu?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Bei Powerbanks und Batterien ist das Problem, dass in der Produktion relativ viele Emissionen anfallen. Das Lithium wird in Südamerika und Australien geschürft, das Kobalt kommt aus dem Kongo, unter schlechten Arbeitsbedingungen, schlechten Umweltbedingungen. Wirklich nachhaltig sind so eine Powerbank und eine Batterie nicht.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Das zweite Gadget, welches wir dabei haben, ist ein Solar-Rucksack. Das heißt, ich kann beim Spazierengehen mein Handy laden, hoffe ich. Wir blicken Sie auf so ein Produkt?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Theoretisch ist es eine nette Idee. In der Praxis wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil natürlich der Strom immer am besten funktioniert, wenn er gut zur Sonne ausgerichtet ist.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Wie viel Strom wirklich dabei rumkommt, das schauen wir uns mal an, denn wir haben ein Messgerät dabei und gucken, ob mein Handy wirklich geladen wird oder ob es in der Tat die ganze Zeit an- und ausgeht. Also mein Handy lädt und wir können ja mal gucken, was hier angezeigt wird. Vier Volt bei 0,2 Ampere.«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Ein bisschen weniger als ein Watt Leistung. Wie gesagt, so ein Handy braucht normalerweise fünf bis acht Watt Leistung, also es lädt jetzt deutlich langsamer, aber es lädt ein bisschen.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Jetzt ist es ausgegangen. Also das Messgerät zeigt an, es wurde gerade kein Strom produziert. Ist das denn jetzt schlecht für mein Handy?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Genau. Also schlecht für den Akku, weil jedes Mal an und aus... der entlädt sich immer ein bisschen und über die lange Zeit hält er dann auch nicht so lange und auch irgendwie geht immer so ein bisschen Kapazität weg.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Jetzt ist es wieder ausgegangen. Klar, es sind natürlich jetzt auch ein bisschen schwierige Umstände für das Solarpanel. Für wen macht denn so ein Rucksack eigentlich Sinn?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Also wenn man jetzt wirklich komplett alleine in der Wildnis unterwegs ist und gar keine andere Stromquelle hat, oder zum Beispiel wenn auf dem Kajak würde es Sinn ergeben oder am Strand, wenn man es wirklich hinlegen kann und konstant die Sonne drauf kommt. Da würde es vielleicht Sinn machen, aber ansonsten, wenn man irgendwie das Handy, ... also wenn man eine normale Wanderung macht, findet man schon eine Steckdose und kann das Handy darüber dann laden und da macht es ja nicht so ganz viel Sinn.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Der Power-Rucksack überzeugt noch nicht so ganz, aber wir haben noch was vorbereitet. Ein etwas größeres Solarpanel. Also diese Anlage funktioniert offensichtlich, kann Strom produzieren, mein Handy wird geladen. Macht so was denn jetzt Sinn? Als grüne Alternative für meinen Balkon zu Hause?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»Also wenn ich den Strom jetzt komplett nutzen könnte, dann bräuchte ich eben noch eine Batterie, dann wird's deutlich teurer und dann könnte ich Stromkosten einsparen. Ich würde mal sagen, so bei der Größenordnung 100 Watt sind das so von 20 bis 30 Euro im Jahr. Wenn ich dafür natürlich jetzt 600 Euro ausgebe, noch zusätzlich mit der Batterie – also wirklich Geld sparen kann man da nicht. Ein bisschen nachhaltiger ist es, weil natürlich der Strom dann direkt produziert wird.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Wie kann man diese Gadgets nun beurteilen? Macht das Sinn, dass ich mir so etwas für zu Hause zulege, oder worauf sollte man eher achten?«

Joschua Jahn, Verbraucherzentrale Brandenburg

»In der Theorie machen die total Sinn, weil wir dahin kommen müssen, dass wir viel mehr erneuerbaren Strom produzieren. In der Praxis sieht man aber dann, dass die Strommenge, die sie erzeugen, einfach viel zu gering ist und dann auch noch andere Probleme hinterherkommen. Zum Beispiel bei der Powerbank, dass da eben viele Ressourcen gebraucht werden, um die zu produzieren. Deswegen würde ich eher davon abraten und wirklich auf den richtigen Ökostromtarif setzen bei einem Anbieter, der selbst Strom produziert, erneuerbar, und auch in die Energiewende investiert. Das ist dann deutlich nachhaltiger und deutlich besser. Und am besten ist eben eine eigene Solaranlage haben entweder ein Balkon oder wenn möglich auch direkt aufs Dach, alles voll machen.«