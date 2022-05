Dieser Boom kommt übers Dach.

3,5 Millionen deutsche Haushalte wollen einer Hochrechnung zufolge eine Photovoltaikanlage installieren lassen – und zwar innerhalb eines Jahres. Für die Branche erfreulich, aber die Nachfrage übersteigt die Kapazitäten bei weitem. Glück haben diejenigen, die rechtzeitig dran waren.

Marco Schnautz, Optikermeister:

»Also wir hatten das Glück, vor der Ukraine-Krise diesen Vertrag zu unterschreiben. Das war wirklich drei Tage davor.«

Russlands Angriff auf die Ukraine ließ die Nachfrage völlig durch die Decke gehen. Einer Umfrage zufolge wollte Ende März jeder vierte Haushalt, der bisher keine Solarzellen auf dem Dach hat, innerhalb der nächsten 12 Monate in eine solche Anlage investieren. Das wären insgesamt mehr als 17-mal so viele wie 2021 installiert wurden.

Jens Rödel, Dachdeckermeister:

»Insbesondere seit Februar haben wir eine sehr hohe Steigerung an Nachfrage – also fast das Fünffache wie vorher – zu verzeichnen. Man bemüht sich natürlich, das schnellstmöglich abzuarbeiten, aber die Kunden müssen leider momentan etwas länger drauf warten.«

Die Preise für Anlangen und Installation sind teilweise um 40 Prozent gestiegen. Auch die Coronapandemie wirkt nach – durch Produktionsausfälle und unterbrochene Lieferketten müssen Industrie und Handwerker oft lange auf Nachschub warten.

Jens Rödel, Dachdeckermeister:

»Derzeit ist es schon so, dass viele Komponenten wie zum Beispiel Wechselrichter dieses Jahr gar nicht mehr lieferbar sind. Bei den Preisen ist es leider auch mittlerweile so, dass immer dann der Preis zählt, wenn geliefert wird. Das heißt, wir können heute kaum planen und wissen noch gar nicht, wie in mehreren Monaten sich die Preise entwickeln werden.«

Den Hausbesitzern geht es nicht nur um die Umwelt. Wenn Preise für Gas, Öl und Strom so steigen wie zuletzt, wird das eigene Portemonnaie zum wichtigsten Argument.

Marco Schnautz Optikermeister:

»Natürlich war der Aspekt der Energiekosten, dass die steigen werden, der Hauptgrund, das zu machen.«

Und hier spielt der eigene Verbrauch inzwischen eine zentrale Rolle. Wer heute eine neue Anlage in Betrieb nimmt, bekommt nur noch rund 6 Cent pro eingespeister Kilowattstunde garantiert. Weniger also, als der Strom am Markt eigentlich Wert ist. Bei den meisten Stromanbietern zahlen Verbraucher derzeit gut 40 Cent für eine Kilowattstunde. So lohnen sich Solarzellen umso mehr, wenn man auch anderweitig auf selbst produzierten Strom umrüstet.

Marco Schnautz, Optikermeister:

»Wir überlegen auch, ein E-Auto uns zuzulegen, und darüber dann das Auto zu laden, um da natürlich auch die Kosten zu minimieren.«

Aber auch für Menschen mit geringem Eigenbedarf möchte das Klimaministerium die Solarenergie attraktiver machen. Ab Juli soll die Einspeisevergütung wieder steigen, auf immerhin 12,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Nachfrage dürfte weiter steigen – und mit ihr die Wartezeiten.