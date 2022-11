Machen Sie trotzdem einen Vergleich, zur Sicherheit. Schließlich ist das Angebot neu. Die Niederländer sind zwar auf ihrem heimischen Markt eine echte und anerkannte Größe , aber die Expansion nach Deutschland ist ein Experiment. Alleinfahrern, Paaren und Familien mit Kindern unter 18 sowie Senioren hilft das neue Feature beim Preis ohnehin nicht. Also der Mehrheit.

Wie geht man nun am besten vor beim Vergleich? Die Untersuchung meiner Kollegen bei Finanztip zeigt ein ähnliches Ergebnis wie für die Jahre 2019 bis 2022. Es hat sich bewährt, den Preis in zwei Schritten zu vergleichen .

Nutzen Sie im ersten Schritt ein Preisvergleichsportal. Dafür eignen sich entweder Verivox oder Check24. Und schauen Sie dann in einem zweiten Schritt, was der Versicherungsschutz bei der Huk24 kosten würden. Die Online-Tochter vom Marktführer Huk geht traditionell mit sehr günstigen Tarifen auf den Markt. Sie lässt sich aber nicht listen, weil sie den Kontakt zu den Kunden allein haben und natürlich auch keine Provision an die Portale zahlen will. Deshalb fehlt sie in den Vergleichsergebnissen von Check24 und Verivox.