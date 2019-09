Prämienverträge von Sparkassen Und jetzt zahlt ihr die richtigen Zinsen!

Während der Wiesn haben die Münchner eigentlich anderes im Sinn als ihre Prämiensparverträge. Und doch hat die Stadtsparkasse München ihren Kunden zum Oktoberfest ein besonderes... nun, nennen wir es: Geschenk gemacht. Die fünftgrößte deutsche Sparkasse hat sich entschieden, in dieser Woche 28.000 Kunden Sparverträge zu kündigen, für die sie hohe Prämien zahlen muss.

Die Münchner versuchen auf diese Art, teure Verträge loszuwerden, die sie in den Neunzigern und frühen Nullerjahren mit den Kunden abgeschlossen haben. Das Volumen der Sparverträge betrage knapp eine Milliarde Euro, so die Stadtsparkasse.

Das Verhalten der Stadtsparkasse München ist kein Einzelfall, erst im vergangenen Monat hatte die Sparkasse Nürnberg 21.000 Prämiensparverträge gekündigt. Den Sparkassen sind die Prämien für diese Verträge in Zeiten niedriger Zinsen einfach zu teuer geworden, oder wie es der Chef der Stadtsparkasse München, Ralf Fleischer, gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" formulierte: "Die Renditen sind nicht mehr zeitgemäß."

Nicht immer sind solche Kündigungen rechtens, sagen die Verbraucherzentralen. In vielen Fällen haben Sparkassen zudem auch die Zinsen der Sparverträge zu Lasten der Kunden falsch berechnet. Gekündigte Kunden haben also einen guten Grund nachzuprüfen, nachrechnen zu lassen und womöglich viel Geld nachzufordern.

Bei vielen dieser Verträge gab es für die Sparer in jedem Jahr mehr Prämie, bei allen gekündigten Münchner Verträgen wurde nach Angaben der Sparkasse zuletzt eine Prämie von 50 Prozent auf die jährliche Sparleistung gezahlt: Wer also 2018 selbst 1200 Euro gespart hatte, bekam von der Sparkasse noch 600 Euro obendrauf. Der Bundesgerichtshof hatte ordentliche Kündigungen solcher Sparverträge in einem Urteil aus dem Mai erlaubt, wenn

die Verträge unbefristet waren,

die höchste Prämie wenigstens einmal gezahlt wurde

und keine anderen zeitlichen Beschränkungen vereinbart waren.

Viele Kunden sind über die Kündigung verärgert. Das versteht sogar der Sparkassen-Chef. Sie hatten sich auf die versprochenen Prämien auch in den kommenden Jahren gefreut. Die Zinsen spielten bei den Verträgen für die Kunden oft keine große Rolle mehr. Sie waren variabel und die Sparkassen zahlten inzwischen so wenig, dass die Prämie das Sparergebnis dominierte. Und da die Verträge meist kein Laufzeitende vorsahen, gingen die Kunden auch davon aus, dass der Vertrag immer so weiterlaufen könnte.

Sind auch Sie von so einer Kündigung betroffen - ganz gleich, ob in München oder sonstwo -, sollten Sie ihren Prämiensparvertrag noch einmal genauer ansehen. Es gibt nämlich Chancen auf einen ordentlichen Nachschlag.

Die Sparkassen haben oft viel zu geringe Zinszahlungen angesetzt. Das liegt daran, dass die Verträge zu einer Zeit abgeschlossen wurden, als Banken und Sparkassen noch meinten, die Zinsen in solchen Verträgen nach Gutsherrenart festlegen zu können. Die Zinsen waren hoch und als sie fielen, waren die Produktverantwortlichen schnell dabei, die Zinsen für die Kunden ebenfalls schnell und deutlich zu senken.

Sind die Zinsen gerichtsfest?

In den Jahren 2004 (Az: XI ZR 140/03) bis 2010 (Az. XI ZR 197/09) hat der Bundesgerichtshof (BGH) diese Praxis in mehreren Urteilen kassiert. Eigentlich hätten die Verträge jeweils mit einer neuen Zinsanpassungsklausel nachgerüstet werden müssen, die den Vorgaben des Bundgerichtshofs entsprach. Der BGH verlangte unter anderem einen Zinsmaßstab von außen, etwa von der Bundesbank, an dem sich der variable Sparzins in den Verträgen orientieren sollte. Einen solchen Referenzzins für den Sparvertrag hätte man mit den Kunden neu rechtsverbindlich vereinbaren müssen.

Im Münchener Fall erklärt die Sparkasse zwar, man habe die Zinsanpassung nach den BGH-Urteilen "nach den höchstrichterlichen Vorgaben gestaltet". Aus welchem Jahr die Zinsanpassungsklauseln für die Verträge stammten, wollte uns die Bank aber nicht beantworten. Auch neuere Zinsanpassungsklauseln anderer Sparkassen hielten einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand.

Wenn Sie jetzt zu den gekündigten Sparkassenkunden in München oder Nürnberg gehören, sollten Sie ihre Zinsen also unbedingt prüfen lassen. Solche Prüfungen bieten Verbraucherzentralen an, ganz vorn die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die sich auch um bayrische Sparkassen kümmert, sowie die Verbraucherzentrale Sachsen, die die Sparkasse Leipzig in einem Musterfeststellungsverfahren zwingen will, Entschädigungen für zu niedrig berechnete Zinsen zu zahlen. Die könnten dann Kunden wahrscheinlich auch in vergleichbaren Fällen bei anderen Sparkassen vor Gericht nachfordern. Und das sogar für Verträge, die schon vor einigen Jahren gekündigt wurden.

Verbraucherzentralen helfen bei der Beschwerde

Bevor Sie jetzt losmarschieren, hier ein Test, ob Ihr Vertrag wahrscheinlich betroffen ist. Der Bundesgerichtshof hat nämlich vier eindeutige Kriterien für eine gesetzeskonforme Zinsfestlegung bei solchen Verträgen festgelegt:

Die variablen Zinsen müssen sich an einem geeigneten (also langfristigen) Referenzzins orientieren. Wenn der Sparvertrag auf 15 Jahre angelegt ist, kann der gewählte Referenzzins sich natürlich nicht auf Sparprodukte für fünf Jahre beziehen.

Die Höhe der Sparzinsen muss regelmäßig, zum Beispiel monatlich, überprüft worden sein.

Auch kleine Veränderungen beim Referenzzins müssen an die Kunden weitergegeben werden.

Die Sparzinsen dürfen nicht einfach um einen absoluten Wert unter dem Referenzzins liegen, also zum Beispiel um einen Prozentpunkt. Sie müssen sich vielmehr relativ zum Referenzzins verändern. Wenn der Referenzzins von 4 Prozent auf 2 Prozent fällt, hat er sich halbiert. Der Zins für den Kunden darf sich dann von 3 Prozent auf 1,5 Prozent auch halbieren, nicht aber ebenfalls um 2 Prozent sinken.

Haben Sie jetzt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Zinsberechnung in Ihrem Vertrag, dann verlangen Sie von der Sparkasse zunächst einmal die Neuberechnung Ihres Zinses entsprechend der Urteile des BGH. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat dazu sogar ein Musterschreiben formuliert. Die Baden-Württemberger haben Erfahrung seit ihrem Kampf um die Prämiensparpläne der Sparkasse Ulm.

Wenn Sie die Antwort nicht zufriedenstellt, müssen Sie streiten. Sie können sich zunächst an die Schlichtungsstelle der Sparkassen wenden. Das Verfahren kostet nichts und sorgt auch dafür, dass Ihre Ansprüche nicht verjähren.

Sie können sich auch bei der Verbraucherzentrale Sachsen die Zinsen neu berechnen lassen und damit erst zum Schlichter und dann womöglich vor Gericht ziehen.

Nur eins sollten Sie nicht tun: Wenn der Zins falsch berechnet ist, die Sache auf sich beruhen lassen. Dafür haben Sie für Ihr Erspartes zu lange gearbeitet.