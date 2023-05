Auch Bundesländer kritisieren Ü-80-Schwelle

Die SPD-Politikerin schließt sich mit ihrer Kritik an der 80-Jahre-Grenze mehreren Bundesländern an. So hatte nach Informationen des »Business Insider« bereits der Umweltausschuss des Bundesrats nebst anderen Punkten die Ü-80-Schwelle bemängelt. Diese sei willkürlich und verfassungsrechtlich bedenklich, heißt es demnach in dem Bericht des Ausschusses.