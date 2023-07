Nach Ansicht des BUND überwachen die Behörden den Online-Markt für Kinderspielzeug nicht ausreichend. »Der Internethandel wird leider noch nicht vergleichbar mit dem stationären Handel überprüft. Und so können Schadstoffe in die Körper unserer Kinder gelangen«, teilte die BUND-Geschäftsführerin Antje Broock am Montag mit . Angemessene Kontrollen seien bei der gegenwärtigen Praxis nicht möglich, die Überwachung des Marktes hinke hinterher. »Sanktionen bei Zuwiderhandlung müssen so hoch sein, dass sie auch abschrecken«, forderte der BUND.