Sprengung von Geldautomaten »Es gibt Extremfälle, da war das ganze Haus baufällig«

Fast täglich jagen Verbrecher in Deutschland Geldautomaten in die Luft – das ist nicht nur gefährlich, sondern auch teuer. Experte Torsten Lund sagt, wie viel der Ärger kostet und was man dagegen tun kann.

Ein Interview von Matthias Kaufmann