Wer in den Sommerferien mit dem Auto oder Wohnmobil in südliche Länder Europas reisen will, kann auf eine günstigere Tankrechnung hoffen. In Kroatien etwa kostete E5 zuletzt 1,83 Euro je Liter, Diesel 1,84 Euro. Auch in Ungarn (E5: 1,23 Euro; Diesel: 1,47 Euro) war das Tanken deutlich billiger. In Spanien und Italien waren die Benzinpreise dagegen höher als in Deutschland, die Preise für Diesel auf einem ähnlichen Niveau.

Wen es in den Norden nach Schweden zieht, der muss deutlich mehr zahlen als in Deutschland: Der Liter E5 kostete am 20. Juni dort 2,16 Euro und der Liter Diesel 2,53 Euro.