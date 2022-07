Diese auch als Tankrabatt bekannte Steuersenkung dürfte ein Grund für die im Vergleich zu Kriegsbeginn wieder niedrigeren Spritpreise sein. Das Kartellamt vermutet, dass Mineralölkonzerne zunächst einen großen Teil des Rabatts selbst eingestrichen hatten.

Ob die Konzerne die Erleichterung für Verbraucherinnen und Verbaucher nun tatsächlich in voller Höhe weitergeben, ist unklar. Denn auch Faktoren wie der in den vergangenen Wochen stark gesunkene Ölpreis dürften die Preise an der Tankstelle gedrückt haben. Waren zuletzt Preise von mehr als 120 Dollar je Barrel üblich, liegt der Preis – je nach Sorte – aktuell wieder leicht unter bzw. leicht über der Marke von 100 Dollar. Inzwischen ist Sprit in Deutschland meist gar günstiger als in vielen anderen europäischen Ländern.