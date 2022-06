Zwei Zeitfenster sind besonders günstig

In der Tagesverlaufskurve ergeben sich für beide Kraftstoffarten insgesamt sieben Wellen. Die Erste steigt von kurz vor 5 Uhr morgens bis 7 Uhr an. Bis 9 Uhr fallen die Preise dann stark, um bis 10 Uhr wieder leicht anzuziehen. Von dort geht es dann in einer Wellenbewegung schrittweise abwärts.

Am günstigsten tankte es sich im Mai laut ADAC zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr. Das galt auch in den vergangenen Jahren. Nachts gibt es laut ADAC kaum Preisänderungen – auf mittlerem Niveau.