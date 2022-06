In diesem Jahr sieht die Lage anders aus. Wir haben eine hohe Inflation und auch die Kreditzinsen ziehen wieder an. Aber das Warten auf die spätere Steuerrückerstattung ist bei rund acht Prozent Inflation finanziell keine gute Idee. Wer mit den 1000 Euro vom Finanzamt jetzt seinen Öltank wieder halb vollmachen könnte, sollte das tun. Preiswerter wird es in einigen Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ganz im Gegenteil, die Steuerrückerstattung verliert durch die Inflation kräftig an Wert, Sie können später deutlich weniger damit kaufen.