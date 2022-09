Dieser Effekt entsteht, wenn ein Lohnplus in Höhe der Inflation durch die Anwendung eines höheren Steuertarifs wieder aufgefressen wird. Für 2023 und 2024 soll der Tarif der Einkommensteuer nun entsprechend angepasst werden. Dazu werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs ab 2023 angehoben – höhere Steuersätze greifen also erst bei einem höheren zu versteuernden Einkommen als derzeit. Laut Bundesfinanzminister FDP-Chef Lindner profitieren 48 Millionen Menschen von der Entlastung. Bei einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 56.000 Euro werde so eine zusätzliche Belastung von 680 Euro abgewendet.