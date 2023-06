Die Tester untersuchen regelmäßig die Dispozinssätze aller Banken in Deutschland – also von insgesamt 1127 Geldinstituten. Die Höhe der Dispozinsen ist den neuen Ergebnissen zufolge von Bank zu Bank sehr unterschiedlich. Die günstigste Bank verlangt in einem ihrer Modelle gar keine Gebühren, wenn das Konto überzogen wird, die teuerste 16,46 Prozent.