Stiftung Warentest Verbraucherschützer warnen vor unseriösen Tests

Zahncremes, Matratzen oder Digitalkameras: Es gibt kaum eine Produktgruppe, die die Stiftung Warentest bislang nicht getestet hat. Mit einem guten Urteil schmücken sich viele Hersteller. Manche tun dies den Warentestern zufolge jedoch sogar, obwohl es gar keinen entsprechenden Test gibt. Die Verbraucherorganisation hat daher nun vor gefälschten Angaben zu Tests gewarnt.

Wie die Stiftung in ihrer aktuellen "test"-Ausgabe schreibt, wird auf Portalen im Netz über Tests berichtet, die die Stiftung so nie unternommen hat. Wer auf unseriöse Portale und falsche Testurteile vertraue, könne sich am Ende sogar schaden.

Mitunter werden auch tatsächlich getestete Produkte anders dargestellt. Ein mit Schadstoffen belasteter Kinderwagen habe beispielsweise von der Stiftung Warentest das Qualitätsurteil "mangelhaft" erhalten. Ein Vergleichsportal pries ihn aber mit der Behauptung an, er entspreche "rundum den Empfehlungen der Stiftung Warentest". Neben solchen Beschreibungen stehen weiterführende Links, die direkt zum Produkt bei Onlinehändlern wie Amazon, Ebay oder Otto führen. Klickt ein Besucher der Fake-Seite auf einen Link und kauft das Produkt, kassiert der Betreiber der Webseite eine Provision.

Abmahnung oft schwierig

Zahlreiche Fake-Portale verstoßen laut "test" zudem gegen das Urheber-, Wettbewerbs- oder Presserecht. Deshalb mahnen Verbraucherschützer regelmäßig Anbieter ab. Oft sei das aber schwierig, weil auf den Seiten kein oder ein fragwürdiges Impressum zu finden sei.

Neben diesen Fake-Portalen gibt es auch Webseiten, deren Mitarbeiter ein Produkt ausprobiert oder Kundenrezensionen ausgewertet haben. Danach erstellen sie laut "test" eine fragwürdige Bestenliste und küren einen "Vergleichssieger". Stiftung Warentest gibt Hinweise, wie man sogenannte Fake-Test-Portale erkennt. Dazu zählen: