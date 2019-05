Stiftung Warentest Prüfer finden trotz Umweltsiegel Tropenholz in Grillkohle

Für viele Deutsche hat die Grillsaison längst begonnen. Und damit auch die Suche nach der perfekten Grillkohle. Dazu sollte auch gehören, dass die Kohle möglichst umweltfreundlich produziert wurde. Doch das ist laut Stiftung Warentest bei einigen Produkten nicht der Fall. Sie hat 17 Säcke mit Grillkohle analysiert und dabei in fünf Säcken Holz aus den Tropen oder Subtropen nachgewiesen.

Die Tester kauften die Kohle unter anderem bei Discountern und in Baumärkten und ließen den Inhalt mit Hilfe eines Spezialmikroskops analysieren.

Eines der beanstandeten Produkte trug demnach sogar fälschlicherweise das FSC-Siegel für Holz aus nachhaltiger und heimischer Bewirtschaftung. Tatsächlich bestand die Kohle laut Warentest aber komplett aus Tropenholz. In diesem Fall könnte die Falschinformationen auf einen Lieferanten zurückgehen, schreiben die Tester mit Verweis auf eine FSC-Information. "Dennoch ist FSC-Holz besser überwacht als anderes", schreibt die Stiftung.

"Lediglich ein Anbieter benennt das Land, aus dem das Holz stammt", monieren die Prüfer in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "test". Das sei für die Verbraucher aber wichtig, um zu erkennen, wie nachhaltig ein Produkt sei.

Oft kommt das Holz aus der Ukraine

So habe die Analyse der fünf Tropenholz-Produkte ergeben, dass die Bäume in Afrika oder Südamerika wuchsen. Dort seien Nigeria und Paraguay mit Abstand die größten Lieferanten für Grillkohle. In beiden Ländern trage Korruption und Armut zur Waldvernichtung bei.

Knapp die Hälfte der 17 getesteten Anbieter teilte laut Stiftung Warentest mit, dass ihre Kohle zumindest teilweise aus der Ukraine stamme. Auch dort seien Korruption und illegaler Holzeinschlag weit verbreitet, schreiben die Tester. Immerhin seien viele dieser getesteten Produkte aber FSC-zertifiziert.

Rund 233.000 Tonnen Holzkohle wurden 2018 nach Deutschland importiert.

Auf Siegel und Herkunft achten

Trotz des beim Test aufgedeckten Betrugs empfiehlt Stiftung Warentest, beim Kauf von Grillkohle auf Siegel zu achten. Produkte, auf denen Holzart und -herkunft angegeben sind, können zusätzliche Verlässlichkeit geben, dass der Rohstoff nicht aus illegaler Rodung stammt.

Die Hersteller von Holzkohle seien aber nicht verpflichtet, das Herkunftsland zu nennen, schreiben die Prüfer. Und auch die Einfuhr von Holzkohle aus illegalem Raubbau ist an sich nicht verboten. Eine entsprechende europäische Verordnung gegen illegales Holz auf dem EU-Markt gilt nicht für Grillkohle und Briketts.

Welche Siegel sind vertrauenswert?

Für legale und nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern stehen vor allem zwei freiwillige Siegel: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC (Forest Stewardship Council).

Die Label befinden sich im Supermarkt auf vielen Produkten: bei Zahnstochern, Verpackungen von Taschentüchern, Toilettenpapier und Tampons, auf Schulheften, auf Kochlöffeln - und eben auch auf Grillkohle-Säcken.

Beide Label gehen mit ihren Vorgaben teilweise über die Regulierungsmaßnahmen der EU-Gesetze hinaus, vor allem aber über die Vorschriften vieler anderer Länder. Die Siegel garantieren nach eigenen Angaben auch eine gute Behandlung der Menschen, die mit dem Wald zu tun haben. Die Stiftung Warentest empfiehlt neben diesen beiden Siegeln auch das Naturland-Label.

Welche Alternativen gibt es zur Holzkohle?

Mittlerweile gibt es Briketts aus Kokosnussschalen oder aus verkokten Resten landwirtschaftlicher Abfälle. Hier entsteht Brennmaterial etwa aus Olivenkernen, Maiskolben oder abgeschnittenen Weinreben. Die Produkte sind vor allem in Bio- oder Ökomärkten und online zu finden. Und ansonsten bleibt immer noch der Gasgrill als Alternative.