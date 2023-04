Streik der EVG Bahn stellt Fernverkehr am Freitagvormittag ein

Auch das Bahn-Management rügte den Streik der EVG. »Dieser Streik ist völlig unnütz und unnötig«, sagte Personalvorstand Seiler. Er verteidigte den eigenen Vorschlag, sich in den Tarifverhandlungen mit der EVG am kürzlich präsentierten Schlichter-Tarifkompromiss des öffentlichen Dienstes orientieren zu wollen. »Warum sollte das, was für die 2,5 Millionen Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes gut ist, nicht auch für 180.000 Eisenbahner:innen gut sein?«, sagte er.

Nicht die Fahrgäste bestrafen

Bei der Deutschen Bahn sollen die Verhandlungen am kommenden Dienstag weitergehen. Die Arbeitnehmervertreter fordern in den Verhandlungen mit der Branche für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten. »Uns geht es auch nicht darum, Fahrgäste zu bestrafen«, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. »Im Gegenteil: Uns geht es nur darum, den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen.« Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Eisenbahnunternehmen über höhere Tarife.