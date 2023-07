Wechselfreudige Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich ihren möglichen neuen Anbieter genau anschauen. Unter den Preisführern könnten womöglich auch Billigheimer sein, die in der Hoffnung auf niedrige Einkaufspreise kurzfristig Energie beschaffen – eine Strategie, die bei steigenden Kursen nach hinten losgehen kann. Dann kann es passieren, dass die Anbieter nicht genügend Strom oder Gas liefern können und ihre Kunden hinauswerfen. So war es etwa Kunden der Discounter Stromio, Gas.de und Grünwelt im Winter 2021/22 passiert. Sie wurden von den Unternehmen des Geschäftsmanns Ömer Varol ohne Rücksprache und gegen ihren Willen in die damals teils weitaus teurere Grundversorgung überstellt.