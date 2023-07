Besonders ausgeprägt ist das Stadt-Land-Gefälle in Ostdeutschland. Hier beträgt der Preisunterschied durchschnittlich 6,4 Prozent (plus 104 Euro), während sich die Stromkosten im Westen die Waage halten.

Am stärksten von hohen Strompreisen betroffen sind Haushalte in ländlichen Gebieten in Thüringen. Die Landbevölkerung bezahlt hier durchschnittlich 1.856 Euro und damit 10 Prozent mehr als Stadtbewohner (1.687 Euro). Vergleichsweise groß sind die Unterschiede auch in Schleswig-Holstein (+9,3 Prozent), im Saarland (+4,7 Prozent) und in Mecklenburg-Vorpommern (+4,3 Prozent).