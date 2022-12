Strom und Gas Wie Sie das Beste aus den Preisbremsen rausholen

Sehr eifrige Energiesparer profitieren also besonders. Super, oder?

So schätzen Sie Ihr Einsparpotenzial

Nun zur Gretchenfrage: Kann ich tatsächlich 20 oder gar 30 Prozent beim Strom oder bei Gas und Fernwärme einsparen?

Beim Strom ist Ihr Einsparpotenzial recht einfach abzuschätzen. Haben Sie bisher eher großzügig alle Lampen brennen lassen und alte Haushaltsgeräte sowie einen großen alten Flachbildfernseher am Start gehabt – dann sollten Einsparungen von 20 Prozent oder mehr locker drin sein, wenn Sie Ihre Gewohnheiten ändern und moderne Geräte anschaffen. Weitere Stromspartipps finden Sie hier . Ob Ihre Sparbemühungen fruchten, können Sie schon nach einem Monat am Stromzähler sehen. Angenommen, Sie haben zuletzt 2000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr verbraucht, dann sind das im Schnitt 166 kWh im Monat. Im Winter verbrauchen Sie mehr, also etwa 180 kWh. Wenn Ihr Verbrauch im Januar bei 150 kWh liegt, sind Sie auf einem guten Weg.

Beim Gas ist es leider nicht ganz so einfach. Erstens hat ein Großteil der mit Gas heizenden Haushalte keinen eigenen Zähler, die Zentralheizung läuft über den Vermieter oder bei Eigentumswohnungen über die Eigentümergemeinschaft. Ob Ihre Sparmaßnahmen wirken, können Sie dann nur schwer nachvollziehen.

Zweitens gibt es für alle Gaskunden eine gewichtige Unbekannte: das Wetter. Bekommen wir einen kalten Winter, steigt Ihr Gasverbrauch ordentlich, und Sie können ihn durch Einsparungen vielleicht gerade so auf das Vorjahresniveau drücken. Welche Sparmaßnahmen im Einzelnen helfen können, lesen Sie hier .

Bekommen wir einen milden Winter, ist Ihr Einsparpotenzial beim Gas deutlich größer als beim Strom. Unser Finanztip-Energieredakteur Benjamin hat in seiner Wohnung 50 Prozent Einsparungen gegenüber dem Vormieter erreicht. Was hilft: Lesen Sie, wenn möglich, regelmäßig den Zähler ab. Im Januar und Februar verheizen Sie normalerweise ein Drittel des Jahresbedarfs. Ende Februar sollten Sie also abschätzen können, ob Sie auf einem guten Weg sind.

Was schon jetzt Ihrem Portemonnaie hilft

Strompreisbremse und Gaspreisbremse werden gerade erst verabschiedet. Achten Sie darauf, ob Ihr Anbieter die Wirkung schon berücksichtigt hat , wenn Sie in den kommenden Wochen ein Schreiben mit Vorschlägen für eine angepasste Abschlagszahlung bekommen. Die Anbieter sollen den Abschlag eigentlich automatisch nach unten korrigieren.

Beide Preisbremsen sollen ab März gelten, aber rückwirkend schon für den Januar und Februar greifen. Auch das sollte Ihr Anbieter berücksichtigen – und Ihnen im März entsprechend viel erstatten.

Und wenn Sie so lange nicht warten wollen? Dann habe ich zwei Tipps für Sie.

Tipp 1: Wenn Sie eine drastische Erhöhung des Strom- oder Gaspreises bekommen haben, prüfen Sie zum Beispiel mit unserem Finanztip-Rechner, ob es ein günstigeres Angebot für Strom oder für Gas gibt. Schauen Sie besonders darauf, ob die Grundversorgung für Sie derzeit am preiswertesten ist. Ein vergleichsweise günstiger Vertrag mindert Ihr Risiko auf eine hohe Rechnung. Auch mit Strom- oder Gaspreisbremse.

Tipp 2: Prüfen Sie, ob Sie realistische Aussichten haben, Ihren Verbrauch deutlich zu senken. Dann können Sie Ihre Abschlagzahlung mindern. Der Abschlag, den Ihnen der Energieanbieter schickt, ist ein Vorschlag. Haben Sie Ihre Hauselektrik getauscht, einen Kamin eingebaut und die dicken Wintersocken schon an, sollten Sie den Abschlag reduzieren und das Geld gar nicht erst ausgeben. Sie können sich dabei auf $ 41b Absatz 3 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes berufen. Kontrollieren Sie dann regelmäßig die Zählerstände, damit Sie im Plan bleiben, und nicht letztendlich nachzahlen müssen.

Strategie für Zocker

Derzeit kursiert außerdem der strategische Tipp, sich jetzt einen Anbieter zu suchen, der besonders teuer ist. Die Idee: Wenn Sie als Einsparkönigin oder -könig Ihren Verbrauch um mehr als 20 Prozent gesenkt haben, bekommen Sie mit einem teuren Vertrag besonders viel Geld zurück .