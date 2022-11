Für einen Singlehaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5000 kWh ergibt sich laut Verivox eine jährliche Entlastung um rund 232 Euro (Check24: 264 Euro)

Paare mit einem Jahresverbrauch von 12.000 kWh können laut Verivox mit einer Einsparung von rund 556 Euro rechnen.

Verbände halten Umsetzung zum Jahresbeginn für nicht machbar

»Eine Deckelung des Gaspreises auf 12 Cent für 80 Prozent des Jahresverbrauchs würde die Gaskosten der Haushalte beim aktuellen Preisstand um rund ein Viertel senken«, sagt Verivox-Experte Storck. Greife die Gaspreisbremse jedoch erst ab März 2023, verschiebe das sowohl die Entlastung als auch den zugrundeliegenden Jahresverbrauch. »Der genaue Effekt der Maßnahme muss sich dann erst noch zeigen.«

Die Bundesregierung strebt bei der Gaspreisbremse eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar an, wie es in einem Papier der Bundesregierung heißt. Was genau das bedeutet, ist offen. Die Versorger hatten deutlich gemacht, eine Gaspreisbremse sei vor März nicht zu schaffen.

Auch die von der Bundesregierung geplante Einführung der Strompreisbremse zum Januar ist aus Sicht der Energiebranche nicht zu schaffen. Die Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, sagte, es solle am 17. November ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, das eine Kontingentlösung für Strom ab 1. Januar 2023 und eine Abschöpfung über Mehrerlöse beinhalte. Das sei zeitlich völlig unrealistisch.