»Ich treffe keinen Energieminister in den Bundesländern, der dieses historisch gewachsene System noch gutheißt«, sagte Müller. Betroffen seien auch Regionen in Süddeutschland, in denen viele Windräder aufgestellt und ans Netz angeschlossen würden. Nach seinem Eindruck stünden die Energieminister aller Bundesländer hinter seinen Reformplänen. »Denn es liegt auf der Hand, dass wir den Erneuerbaren-Ausbau belohnen sollten. Ich kann den Frust vieler Bürger und Regionen darüber gut verstehen.«