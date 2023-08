Die besten Strategien fürs Tagesgeldkonto Urlaubsspaß statt Dispostress

Sollte Ihnen dieses Verfahren nicht zusagen, können Sie auch aufs Postamt gehen und sich dort am Schalter ausweisen. So oder so: Nach dem Identitätscheck dauert die Einrichtung des Tagesgeldkontos meist nur wenige Tage.

Wie viel kommt aufs Tagesgeldkonto?

Bleibt die Frage, wie viel Geld pro Monat aufs Tagesgeldkonto überwiesen werden soll. Um das zu entscheiden, schauen Sie am besten einmal nach, wie viel Geld Sie am Ende der vergangenen Monate je auf dem Girokonto übrig hatten.

Als Orientierungswert für die monatliche Überweisung sollten Sie eher den niedrigsten Betrag ansetzen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Girokonto nicht ins Minus rutscht und Sie teure Dispozinsen zahlen.