Laberer kritisierte, dass die Rückgänge am Vormittag noch größer gewesen seien als am Nachmittag. »Das bewegt sich aus Verbrauchersicht in die falsche Richtung.« Im bundesweiten Durchschnitt kostete E10 am Mittwoch um 14.20 Uhr laut ADAC 1,853 Euro pro Liter, Diesel 1,906 Euro. »Man merkt, dass der Rückgang wieder ein Stück weit abschmilzt.« Dafür gebe es keinen Grund. »Eigentlich müssten ja immer mehr Tankstellen über frisch gelieferten steuervergünstigten Sprit verfügen.«