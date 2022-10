Tarifverhandlungen Bescheidenheit ist keine Zier

Die Gemeinschaftsdiagnose rechnet allerdings verschiedene Risikoszenarien für den Fall einer echten Mangellage bei der Gasversorgung durch. Die Ergebnisse sind dramatisch: Demnach könnte die Wirtschaftsleistung 2023 um bis zu 7,9 Prozent schrumpfen, 2024 nochmal um 4,2 Prozent. Ground Zero der Krise wäre die Industrie, deren Wertschöpfung in beiden Jahren jeweils um ein Viertel zurückgehen würde. Es wäre eine Rezession, wie sie die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat, gefolgt von einer schweren Strukturkrise.

Druck von außen – und von unten

Falls sich ein solches Horrorszenario jedoch nicht materialisiert, sind die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften in keiner schlechten Verhandlungsposition. Wegen der Alterung der Bevölkerung hält die Knappheit an Arbeitskräften weiter an. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Statt wie früher in flauen Zeiten Mitarbeiter zu entlassen oder in den vorgezogenen Ruhestand zu schicken, gehen viele Firmen dazu über, Beschäftigte zu »horten«, wie Arbeitsmarktforscher das nennen: Um nicht im nächsten Aufschwung ohne Leute dazustehen, behalten sie Mitarbeiter auch in schlechteren Zeiten auf der Gehaltsliste. Dazu passt, dass Unternehmen bei den Arbeitsagenturen so viele offene Stellen gemeldet haben wie selten zuvor .

Rückenwind kommt auch vom Mindestlohn. Seit 1. Oktober gilt ein Stundensatz von zwölf Euro – ein Plus von stolzen 25 Prozent. Die Erhöhung erzeugt Druck von unten, das gesamte Gehaltsgefüge anzuheben.

Die Beschäftigten sind Leidtragende, nicht Verursacher