Der Trend zum mobilen Arbeiten verstärkt das Problem noch: 46 Prozent der Befragten geben an, dass es im Homeoffice häufiger vorkommt, dass sie arbeiten, obwohl sie sich krank fühlen. Zwölf Prozent arbeiten im Homeoffice häufig trotz Krankheit. Und 30 Prozent der Befragten greifen im Homeoffice häufig zu Medikamenten, um arbeiten zu können.

Wunsch nach klaren Ansagen

Doch weshalb tun sich die Menschen das an? Die Teilnehmer der Studie erklären ihr Verhalten mit der fehlenden Vertretung in den Unternehmen oder dem Wunsch, den Kolleginnen und Kollegen nicht zur Last zu fallen. Aber auch der Spaß an der Arbeit spielt offenbar eine Rolle.