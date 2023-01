Zuletzt litt Trade Republic darunter, dass Deutschlands Anleger in Zeiten fallender Aktienkurse vorsichtiger wurden und weniger mit Aktien handelten. In den vergangenen zwei Jahren hatte der Anbieter noch einen Trading-Boom erlebt. In der Pandemie waren vor allem junge Deutsche in Massen an die Börsen geströmt: 2021 kauften rund 49.000 unter 30-Jährige zum ersten Mal Wertpapiere.