Umweltschutz Tübingen plant Steuer auf Fast-Food-Verpackungen

Gut 700.000 Euro kostet Verpackungsmüll jährlich die Stadt Tübingen. Jetzt will sie die Flut von Einwegbechern und Fast-Food-Verpackungen per Steuer eindämmen - ein Ansatz, der in Kassel scheiterte.