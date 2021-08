Steuerschlupfloch wird geschlossen Wer Geld in der Türkei parkt, sollte jetzt aufpassen

In Kürze liefern auch türkische Banken Kontodaten an den deutschen Fiskus, Tausende müssen zittern. Für wen es jetzt eng wird – und was Steuerhinterziehern droht: der Überblick.