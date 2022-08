Putins Krieg und die Deutschen Der Schock nach dem Erschrecken

Unsicherheit, so sieht es aus, kommt nicht mehr in kurzfristigen Schocks über uns hernieder, sondern sie steigt im Trend auf immer höhere Niveaus. Das heißt, wir müssen tun, was Menschen seit jeher getan haben: Wir müssen uns, unser Verhalten und unsere Institutionen an diese neue raue Welt anpassen.

Dies ist keine Zeit zum Stehenbleiben, auch wenn das heraufkriechende Gefühl der Unsicherheit ebendieses Verhaltensmuster nahelegt. Es ist eine Zeit zum Handeln, und das heißt auch: der mutigen, aber besonnenen Führung, gerade durch die Regierung und ihren Chef. Denn die veränderte geopolitische Großwetterlage zwingt Wirtschaft, Gesellschaft und Staat zu Kurskorrekturen an so vielen Stellen, dass es einer klaren Prioritätensetzung bedarf. Was ist jetzt wichtig? Was kann warten?

Deutschland, schreibt die britische Zeitschrift »Economist« diese Woche in ihrer Titelgeschichte, habe endlich verstanden. Nun sei dieses Land dabei, bisher schmerzlich vermisste Verantwortung in Europa und darüber hinaus zu übernehmen. Ein new Germany zeige sich da. Eine Nation von Zupackenden, die nach einer langen Phase der Schlafmützigkeit und Ignoranz endlich auf dem Weg sei, Deutschlands Größe und internationaler Rolle gerecht zu werden.

Tja, wäre ja schön, wenn’s denn so käme. Ich bin mir da nicht so sicher.