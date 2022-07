Die schnell steigenden Preise in fast allen Lebensbereichen machen den Menschen in Deutschland zurzeit größere Sorgen als alles andere. Bei einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey gaben rund 48 Prozent an, ihre größte Sorge sei aktuell die Inflation – ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem April. Damals hatten 40 Prozent der Befragten die Preissteigerungen als Hauptsorge genannt. »Die Sorge der Konsumenten vor weiteren Preissteigerungen verfestigt sich«, sagte McKinsey-Experte Marcus Jacob.