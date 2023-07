Unzulässige Thermofenster Wie Dieselfahrer jetzt gegen die Autokonzerne vorgehen können

Der BGH geht aber nur von einer prozentualen Entschädigung aus, nicht davon, dass Sie Ihr Auto zurückgeben können. Denn der Gerichtshof unterstellt noch immer, dass die Hersteller ihre Kunden »nicht sittenwidrig vorsätzlich geschädigt«, also nicht betrogen haben. Das ist eine spannende Rechtseinschätzung in einer Woche, in der der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler und sein Technikchef Wolfgang Hatz gerade wegen Betrugs in Zusammenhang mit den Thermofenstern zu Bewährungsstrafen verurteilt worden sind.

Der Streit wird weitergehen

Hier werden die Rechtsstreitigkeiten vermutlich weitergehen. Während die Autohersteller argumentieren werden, dass die Thermofenster in ihrer aktuellen Form vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt worden seien, werden Kläger darauf hinweisen, dass viele, vielleicht sogar die meisten dieser Genehmigungen einer Überprüfung nicht standhalten werden: Die Abgasreinigung müsse im Normalbetrieb immer funktionieren. Es könne doch nicht sein, dass ein Auto, das bei normalen Temperaturen in Europa die Abgase nicht reinige, in Deutschland zugelassen sei.

Die Autoprofis in den Werkstätten sehen das ähnlich. Das Handwerksblatt verstand die Urteile des EuGH ganz eindeutig: Ein Thermofenster könnte nur dann ausnahmsweise zulässig sein, wenn es den Motor vor schweren Risiken schützen solle. Motorschutz greife hier als Begründung nicht, und schwere Risiken müssten dann gemeldet werden.

Auf meine Frage nach eingetretenen gefährlichen Schaden bekam ich in dieser Woche weder von VW noch von Audi, BMW oder Mercedes eine Antwort.

Beide Seiten blicken dabei auf den Kalender. Jedes Auto, das ohnehin stillgelegt wird oder die EU verlässt, ist ein potenzieller Schadensfall für die Autohersteller weniger. Den Schaden haben im Zweifel dann die Kunden – und auch die Versicherer. Denn die Rechtsschutzversicherer haben in den vergangenen Jahren schon über 1,5 Milliarden Euro für Klagen im Dieselskandal ausgeben müssen. Geld, das auch die anderen Kunden der Rechtsschutzversicherung und die Aktionäre der Versicherer mit aufbringen.

Leidtragende des Systems und des Streits sind auch noch die Bürgerinnen und Bürger in den Städten. Die »Rheinische Post« hat in der vergangenen Woche erstmals die auch durch Stickoxide verursachte Ozonbelastung in westdeutschen Großstädten wieder zur Titelgeschichte gekürt.

Ihre Chance: Ihr Anspruch verjährt erst mal nicht

Als Dieselkäuferin oder -käufer können Sie jetzt erst mal tief Luft holen und tatsächlich mit einiger Aussicht auf Erfolg einen Schaden geltend machen. Mit einer Rechtsschutzversicherung ohnehin.

Hat Ihr Diesel 30.000 Euro gekostet, sind nach dem aktuellen Urteil des BGH 1500 bis 4500 Euro drin. Das Schöne dabei: Sie dürfen das Auto behalten, und die gefahrenen Kilometer werden grundsätzlich nicht auf den Schadensersatz angerechnet. Denn tatsächlich besteht aus Sicht des Bundesgerichtshofs vor allem ein Risiko der Stilllegung Ihres Autos. Ein Auto, das stillgelegt werden kann, können Sie als Gebrauchtwagen jedenfalls nicht mehr verkaufen.

Klagen Sie, muss das Gericht nur noch feststellen, dass das Fahrzeug mit so einer Abschalteinrichtung verkauft wurde. Die Hersteller müssten zur Abwehr dagegen beweisen , dass sie weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt haben.

Auch wenn Sie das Auto schon vor einigen Jahren gekauft haben, können Ihre Ansprüche nach Ansicht verschiedener Anwaltskanzleien nicht verjähren. Denn erst mit den Urteilen des EuGH aus den Jahren 2022 und 2023 zur Unzulässigkeit der Abschalteinrichtungen konnten Sie davon ausgehen, dass Sie mit einiger Aussicht auf Erfolg den Schaden gegen Ihren Autohersteller geltend machen können.

Zum Teil sind Abschalteinrichtungen sogar nach dem Jahr 2015 neu aufgespielt worden, die den Ansprüchen des EuGH nicht genügen, also bei 0 Grad etwa eine Abgasreinigung behindern. Die können natürlich nicht verjährt sein .

Auch beim Kauf eines Gebrauchtwagens können Sie möglicherweise Schadensersatz geltend machen, schließlich trifft Sie das Risiko, dass Sie Ihren Gebrauchten nicht mehr verkaufen können, genauso wie die Käufer eines Neuwagens.

Meine Kollegen von »Finanztip« haben eine Reihe von Kanzleien überprüft und die Anwältinnen und Anwälte zusammengestellt , die in der Vergangenheit erfolgreich gegen Autohersteller geklagt haben.

Vielleicht sind sogar mehr als 15 Prozent drin

Es könnte sogar sein, dass sich bei den weiteren Verfahren zu den Thermofenstern der Betrugsvorwurf gegen die Autohersteller so weit erhärtet, dass auch die Gerichte, die über Entschädigungen entscheiden, nicht mehr umhinkommen, in etlichen Fällen von Betrug auszugehen.

Dann könnten Sie den Kauf Ihres Diesels sogar komplett rückabwickeln und nicht nur einen Prozentsatz des Kaufpreises als Schaden geltend machen.