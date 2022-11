Die gegenläufigen Tendenzen verdeutlichen: Obwohl sowohl Europa als auch die USA mit hoher Inflation und einer Wirtschaftskrise zu kämpfen haben, unterscheidet sich deren Struktur. In den USA wurde der starke Teuerungsschub anders als in Europa nicht durch Russlands Angriffskrieg und die steigenden Energiekosten ausgelöst. Vor allen Dingen Gas ist in den Vereinigten Staaten weiterhin relativ günstig. Treiber der Teuerungswelle war in den USA hingegen der Nachfrageboom, der unter anderem durch Joe Bidens üppige Konjunkturprogramme ausgelöst worden war.

Diese lösten einen Kaufrausch aus, der Experten zufolge globale Folgen hatte: Amerikaner kauften so massenhaft Konsumgüter, dass sie damit weltweit die Preise in die Höhe trieben. Die erheblichen Preissteigerungsraten in Europa lassen sich so in Teilen auf die US-Entwicklungen zurückführen. »Die USA exportieren Inflation«, urteilte der Harvard-Ökonom Jason Furman etwa im Sommer im SPIEGEL.