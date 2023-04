40 Betriebe bei Bus und Bahn Ver.di-Warnstreik trifft erneut Pendler im Nahverkehr

550 Euro mehr im Monat gefordert

Reisende in diesen Bundesländern sollten auf jeden Fall auf aktuelle Hinweise der Betreiberfirmen achten, empfiehl die Gewerkschaft. Die Beeinträchtigungen dürften aber bei Weitem nicht so groß sein wie am vergangenen Freitag der Arbeitskampf der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Dieser hatte am Vormittag für acht Stunden bundesweit den Nah-, Regional- und Fernverkehr weitgehend lahmgelegt. Zum Vergleich: Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn und etwa 50 weiteren Bahnunternehmen.