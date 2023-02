Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di macht Druck in den Tarifverhandlungen. »Wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Luftverkehr, sonst droht der nächste Chaossommer«, warnte die Gewerkschafterin dem »Handelsblatt« (hier geht es zum Bericht ). Geplant sind an diesem Freitag ganztägige Arbeitsniederlegungen in München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen, wie die Gewerkschaft in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.