Symbolisch haben Fischer an vielen norddeutschen Küstenorten schwarze Holzkreuze aufgestellt, etwa in Greetsiel, Dangast und Büsum. An diesem Donnerstag sucht Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) das Gespräch mit Fischern im ostfriesischen Neuharlingersiel. Wird es künftig keine Krabbenbrötchen mehr an der Nordseeküste geben?