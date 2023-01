Im Dezember war die Teuerungsrate auf 8,6 Prozent gefallen, nachdem sie im November noch bei 10,0 Prozent gelegen und im Oktober mit 10,4 Prozent sogar den höchsten Stand seit mehr als 70 Jahren erreicht hatte.

Die europäische Statistikbehörde Eurostat will ungeachtet der Verschiebung des Statistischen Bundesamts weiterhin am Mittwoch die Januarzahlen für die Preisentwicklung in der Eurozone veröffentlichen. Dabei werde man für Deutschland eine Schätzung verwenden, teilte Eurostat mit. Die Entwicklung der Teuerung ist ein zentrales Entscheidungskriterium für die Europäische Zentralbank (EZB). Der EZB-Rat kommt an diesem Donnerstag zur ersten Zinssitzung des Jahres zusammen.